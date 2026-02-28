Adana'da 150 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Adana\'da 150 Bin Kaçak Sigara Ele Geçirildi
28.02.2026 09:58
Polis, Adana'da bir kamyonette 150 bin paket kaçak sigara buldu, sürücü tutuklandı.

Adana'da polis ekiplerince bir kamyonette 150 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir kamyoneti takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Ekipler, arama yaptıkları aracın kasasındaki kolilerde 150 bin paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Gözaltına alınan sürücü A.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA

Adana

