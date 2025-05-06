Adana\'da 16 Bin Paket Makaron Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 16 bin 100 paket makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak ürün taşındığı ihbarı yapılan bir araca Pozantı ilçesinde operasyon düzenledi.
Plakası belirtilmeyen araçta arama yapan ekipler, satışa hazır 16 bin 100 paket makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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