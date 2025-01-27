Adana'da 1675 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 1675 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Yüreğir'de bir motosikletten ve evden toplam 1675 uyuşturucu hap çıkarıldı, şüpheli tutuklandı.

27.01.2025 10:48
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde pide ekmeğinin altında ve bir evde 1675 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında ihbar üzerine bir motosikleti durdurdu.

M.K'nin (26) kullandığı motosikletin sepet kısmındaki poşette pide ekmeğinin altına gizlenmiş 972 uyuşturucu hap bulan ekipler, şüphelinin evinde de arama yaptı. Evdeki yastığın altında da 703 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin emniyetteki ifadesinde, "Motosikletteki haplar başkasına aitti, onların ağrı kesici olduğunu düşünüyordum." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da 1675 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 1675 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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