Adana'da 2,8 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 2 milyon 800 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir panelvan ve depoda arama yaptı.

Ekipler, araç ve depodaki kolilerde 2 milyon 800 bin kaçak makaron buldu.

Bunun üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.