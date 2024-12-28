Adana\'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 firari hükümlü yakalandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde, aranan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K. (30) ve E.Ç'yi (30) yakaladı.
Hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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