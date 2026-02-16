Adana\'da 21 Bin Litre Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki bir evde 21 bin litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen Sarıçam Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Evde 21 bin litre kaçak alkol ele geçiren ekipler, şüpheli T.T'yi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.