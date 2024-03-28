Adana\'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan kişi yakalandı

Mersin Uluslararası Limanı'nda 25 Milyon TEU Konteyner Elleçlendi

Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP), 2007'den bu yana 25 milyon TEU konteyner elleçleme yapıldığı açıklandı. Limanda gerçekleşen 25 milyonuncu TEU konteyner elleçleme törenle kutlandı. Liman Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende tüm paydaşlara teşekkür ederek daha iyi hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını belirtti. Törene, Mersin Limanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gümrük Bölge Müdürü Osman Göllüce, TCDD Mersin Limanı İşletme Müdürü Murat Birinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Cebrail Orman, MIP Yönetim Kurulu Başkanı David Yang ve liman çalışanları katıldı.