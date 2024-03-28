Adana'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan kişi yakalandı

Adana\'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan kişi yakalandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin 7 farklı suçtan toplamda 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Güneş, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

28.03.2024 11:31  Güncelleme: 11:35
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Adana'da çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" gibi 7 suçtan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Güneş, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Güneş, Adana, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan kişi yakalandı - Son Dakika
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