Adana\'da 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan aranan kişi yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu için aranan kişi yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Gülbahçesi Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.
Hüseyin Güneş olduğu belirlenen kişinin "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "hırsızlık" ve "kamu malına zarar verme" gibi 7 suçtan toplam 21 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.
Güneş, polis ve adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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Elazığ'da bir iş yerinde sobadaki alevin sıçraması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında çatı katı kül olurken, yangının odunluğa sıçramaması faciayı önledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP), 2007'den bu yana 25 milyon TEU konteyner elleçleme yapıldığı açıklandı. Limanda gerçekleşen 25 milyonuncu TEU konteyner elleçleme törenle kutlandı. Liman Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, törende tüm paydaşlara teşekkür ederek daha iyi hedeflere ulaşmak için çalışacaklarını belirtti. Törene, Mersin Limanı Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Mersin Gümrük Bölge Müdürü Osman Göllüce, TCDD Mersin Limanı İşletme Müdürü Murat Birinci, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hakan Sefa Çakır, Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Cebrail Orman, MIP Yönetim Kurulu Başkanı David Yang ve liman çalışanları katıldı.
Erzurum'un İspir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde görevli usta öğreticiler, Gazze'deki bebekler için 10 bin zıbın takımı üretti. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, takımların Mersin üzerinden Gazze'ye gönderileceğini belirtti.
Mardin 1969 Spor, Aliağa Futbol A.Ş. ile yapacakları maçın hazırlıklarına 21 Kasım Şehir Stadyumu'nda başladı. Teknik Direktör Ulaş Ulusan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışması ve dayanıklılık koşularıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Rize'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan aramada 76,10 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.P. ve S.P, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Bursa'da merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Demetevler Mahallesi'nde kopan elektrik kablosu mahalleliyi endişelendirdi. Kopan kablodan çıkan kıvılcımlar tehlike oluştururken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Görevliler tarafından tamir edilen kablo, o anlar ise kameraya yansıdı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 38 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Eskişehir'de bulunan Fahri Keskin Fen Lisesi öğrencileri, Ramazan ayı hayır çarşısından elde ettikleri 17 bin TL'lik kazançlarını Filistin ve Gazze'ye bağışladı. Bu örnek davranışlarından dolayı öğrencilere ve rehber öğretmen Derya Nur Çakır'a teşekkür edildi.
Edirne'de yapımı süren 200 kişilik huzurevi için birinci etap inşaat çalışmaları tamamlandı. Huzurevinde sinema salonu, atölyeler ve spor merkezi yer alacak. Bina çevresinde yürüyüş yolu, açık otopark ve ambulans yolu bulunacak.
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