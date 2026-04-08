Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana Büyükşehir Belediyesi 23. İtfaiye İstasyonu Hizmete Açıldı

08.04.2026 14:30  Güncelleme: 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi iş birliğiyle 23. İtfaiye İstasyonu'nu açtı. Bu istasyon özellikle Sarıçam, Beyazevler ve Kuzey Adana bölgelerine hızlı müdahale imkanı sağlayacak.

(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi tarafından tahsis edilen bina ve arazi üzerine 23. İtfaiye İstasyonu'nu açtı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, "Tahsislerinden dolayı sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Rotasyon itibariyle özellikle Sarıçam, Beyazevler, Kuzey Adana bölgesine hızlı bir şekilde intikal edebileceğimiz bir nokta" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen 23. İtfaiye İstasyonu, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'nde istasyon binasında gerçekleştirilen açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, brokratlar ve akademisyenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende ilk konuşmayı Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ercan Kandemir yaptı. Kandemir, istasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, tesisin Adana'ya hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

"Çukurova Üniversitesi, Adana'nın bir markasıdır"

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ise Çukurova Üniversitesi iş birliği ile önemli bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Güngör Geçer, "Çukurova Üniversitesi uzun yıllardır bölgeye çok ciddi hizmet vermiş bir üniversitemiz ve ülke genelindeki seçkin yerini her daim korumuştur. Adana'nın bir değeri, markasıdır Çukurova Üniversitesi. itfaiye Binasının açılışını gerçekleştiriyoruz ve tahsislerinden dolayı sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Rotasyon itibariyle özellikle Sarıçam, Beyazevler, Kuzey Adana bölgesine hızlı bir şekilde intikal edebileceğimiz bir nokta" diye konuştu.

Belediyeler, kurumlar güçlü olduğunda şehirlerin de güç kazandığını belirten Geçer, "Özellikle küresel ısınmayla birlikte iklim değişiklikleri yaşıyoruz. Son dönemde inanılmaz yağmurlarla ve bunun yarattığı su baskınlarıyla karşılaştık. İtfaiyemize bu afetlerle ilgili önemli görevler düşüyor. Kadirli'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerini kullandı. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileriyle birlikte itfaiye hizmetlerinin öneminin arttığına dikkat çeken Geçer, teşkilatın güçlendirilmesine yönelik yeni yatırımların da planlandığını belirtti. Güngör Geçer ayrıca, istasyonun hayata geçirilmesine katkılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş'e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

"Hepimiz aynı geminin mürettebatıyız"

Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ise "Allah ihtiyaç hissettirmesin, yokluğunu da göstermesin" dedi. İnsanların hayatını kolaylaştırma misyonuyla hareket ettiklerini belirten Beriş, "Hepimiz aynı geminin mürettebatıyız" diye konuştu. Topluma hizmet eden tüm kurumların ortak bir sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Beriş, itfaiye teşkilatı, sağlık çalışanları ve emniyet güçlerinin değerinin sadece can yandığında değil her zaman bilinmesi gerektiğini ifade etti. Üniversitenin geniş ormanlık alanlara, yurtlara ve lojmanlara sahip olduğunu hatırlatan Beriş, yeni istasyon sayesinde kampüsün daha güvenli hale geleceğini belirtti.

Konuşmaların ardından protokol imzaları atıldı ve kurdele kesilerek istasyon hizmete açıldı. Törenin ardından Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer ve Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, istasyon binasını gezerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Balcalı Kampüsü'nde hizmete başlayan 23. İtfaiye İstasyonu'nun, olası acil durumlara hızlı müdahale imkanı sağlayarak hem üniversite yerleşkesinin hem de çevre bölgelerin güvenliğine önemli katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Çukurova Üniversitesi, Yerel Haberler, Sarıçam, İtfaiye, Güncel, Adana, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 15:22:02. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.