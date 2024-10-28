Adana\'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çocuk Şenliği ile Kutlandı

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(ADANA)- Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Akkapı Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Çocuk Şenliği" ile kutladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Cemil Nardalı Konağı'nda 680 yıllık tarihi anıt ağacının altında çocuklar ve ebeveynleriyle birlikte bayram coşkusu yaşadı. Milli Mücadele yıllarında askeri karargah olarak kullanılan ve bugün müze olarak hizmet veren tarihi mekan, Cumhuriyet Bayramı şenliğine ev sahipliği yaptı.

Etkinlik boyunca çocuklar, müzik eşliğinde drama çalışmaları, grup oyunları, çuval yarışları ve davul-tef çubuklarıyla yapılan ritim çalışmalarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Çocuklara Türk bayrağı ve balonlar dağıtılarak Cumhuriyet coşkusu paylaşıldı. Etkinlikte ayrıca, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı psiko-sosyal destek personelleri tarafından ebeveynlere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.