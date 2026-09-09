Adana\'da 3 ilçede süren orman yangınını söndürme çalışmaları 173 araç ve 717 personelle sürüyor

Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçrayan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

Enizçakırı Mahallesi'nde dün çıkan ve Aladağ ile İmamoğlu ilçelerindeki bazı mahallelerin ormanlık alanına yayılan yangınla mücadele çalışmaları sürüyor.

Yangına, aralarında 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 58 arazöz ve 8 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA) da olduğu 173 araç ve 717 personelle müdahale ediliyor.

3 ilçede 285 hane tahliye edildi

Vali Mustafa Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangının kontrol altına alınması için hava ve kara ekiplerinin canla başla çalıştığını belirtti.

Vatandaşların can güvenliğinin sağlanması adına tedbirler alındığını bildiren Yavuz, şunları kaydetti:

"Tedbir amaçlı tahliye çalışmaları kapsamında Kozan, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerimizde toplam 285 haneden 835 vatandaşımız güvenli alanlara nakledilmiştir. Yeşil vatanımızı korumak ve yangını bir an önce kontrol altına almak için sahada üstün gayret gösteren tüm personelimize kolaylıklar diliyor, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

Kozan ilçesinde dün iki noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıkmıştı. Düzağaç Mahallesi'nin Dağılcak mevkisindeki alevler ekipler tarafından kontrol altına alınmış, Enizçakırı Mahallesi'ndeki yangın ise rüzgarın da etkisiyle çevre mahallelere ve ilçelere yayılmıştı.