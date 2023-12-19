 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da 3 Katlı Evden 10 Kamyon Çöp Çıktı! - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 3 Katlı Evden 10 Kamyon Çöp Çıktı!

Adana'nın Seyhan ilçesinde atık malzeme biriktirilen 3 katlı evden, yapılan çalışmada 10 kamyon çöp çıkartıldı. Evde çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet, kağıt ve çuvallar bulunuyordu.

Adana\'da 3 Katlı Evden 10 Kamyon Çöp Çıktı!
19.12.2023 - 19:55,
Abone Ol

Adana'nın Seyhan ilçesinde atık malzeme biriktirilen 3 katlı evden, iki gündür yapılan çalışmada 10 kamyon çöp çıkartıldı.

Meydan Mahallesi'nde iki kardeşin eşleriyle yaşadığı 3 katlı evden kötü kokular yayılması nedeniyle çevre sakinleri şikayetçi oldu.

Bunun üzerine Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri, adrese gelerek evin tüm odalarında ve dam kısmında biriktirilmiş atıkları çıkarmaya başladı.

İki gündür süren çalışmada çürümüş gıda maddeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutuları, poşet, kağıt ve çuvallardan oluşan 10 kamyon çöp çıkarıldı.

Ekiplerin evde yarın da çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan söz konusu evde 3 yıl önce de aynı gerekçeyle temizlik yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Seyhan Belediyesi, Seyhan, Adana, Çevre, Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 3 Katlı Evden 10 Kamyon Çöp Çıktı! - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
17:23 Gittiği tatilde uçurumdan düşen kadının sevgilisi, 5 ay sonra tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:38:51. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da 3 Katlı Evden 10 Kamyon Çöp Çıktı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement