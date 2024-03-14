Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana\'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karaisalı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

14.03.2024 12:23  Güncelleme: 12:27
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Adana'da 30 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 30 yıl hapis cezası bulunan bir firari hükümlünün Karaisalı ilçesinde olduğunu belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Karaisalı, Adana, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 30 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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