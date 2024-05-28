Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve 60 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve 60 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve 60 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda, 4 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda ayrıca hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği de bulundu. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

28.05.2024 11:13
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, 4 kilo 250 gram esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi alınan adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde, 4 kilo 250 gram esrar, 60 kök Hint keneviri, hassas terazi ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA

Operasyon, Saimbeyli, Adana, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve 60 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo Esrar ve 60 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi - Son Dakika
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