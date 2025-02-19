Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 430 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine seyir halindeki bir aracı durdurdu.
Araçta 280 bini tütünle doldurulmuş 430 bin kaçak makaron ele geçiren ekipler, sürücü İ.C.D'yi gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Adana'da 430 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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