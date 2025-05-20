Adana'da 44 kg Esrar Davası: 4 Sanığa 22 Yıl Hapis İstemi

Adana'da, otomobilin bagajında 44 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili tutuklu 4 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun İncirlik uygulama noktasında otomobil bagajında 44 kilogram esrar ele geçirilmesiyle ilgili 9 Ocak'ta tutuklanan D.K, F.A, H.C. ve O.A. hakkında savcılıkça başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, F.A. idaresindeki içerisinde D.K, H.C. ve O.A'nın bulunduğu otomobilin İncirlik uygulama noktasında durdurulduğu, aracın bagajındaki koliye gizlenmiş halde 72 pakette 44 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.

Sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve üst aramalarında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildiği anlatılan iddianamede, D.K, F.A, H.C. ve O.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Tutuklu 4 sanığın yargılaması 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.