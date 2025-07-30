Adana'da 5.9 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Adana'da gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir kamyonu merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçta, gümrük kaçağı 5 milyon 900 bin makaron ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.