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Adana'da 5 Milyon 670 Bin Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 5 Milyon 670 Bin Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir depoda yapılan operasyonda, 5 milyon 670 bin makaron, 6 bin 500 paket sigara ve 225 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Adana\'da 5 Milyon 670 Bin Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı
23.01.2024 - 09:55,
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 milyon 670 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği Gülpınar Mahallesi'ndeki bir depoya operasyon düzenledi.

Adreste 5 milyon 670 bin makaron, 6 bin 500 paket sigara ve 225 kilogram tütün bulan polis, yabancı uyruklu Alaa G'yi gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da 5 Milyon 670 Bin Makaron Ele Geçirildi, 1 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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