Adana\'da 508 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş gümrük kaçağı 508 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada durdurdu.
Otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş gümrük kaçağı 508 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli emniyete götürüldü.
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