Adana'da 512 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da 512 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Adana\'da 512 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Karataş ilçesinde yapılan operasyonda, bir evde sahte içki üretildiği tespit edildi. Ekipler, yapılan baskında 512 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

28.02.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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Adana'nın Karataş ilçesinde 512 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmayla Karataş ilçesindeki bir evde sahte içki üretildiğini belirledi.

İkamete baskın yapan ekipler, aramalarda 512 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler buldu.

Ele geçirilen sahte içkiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Karataş, Adana, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 512 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da 512 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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