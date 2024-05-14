Adana'da 53 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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Adana'da 53 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana\'da 53 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 33 tabanca, 12 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, mermi ve kartuşlar ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 36 şüpheli tutuklandı ve 282 kişi yakalandı.

14.05.2024 11:54
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, polisin gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde 53 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 5-11 Mayıs'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı.

Çalışmada, ruhsatsız oldukları tespit edilen 33 tabanca, 12 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile bir miktar uyuşturucu bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 36 şüpheli tutuklandı.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 282 kişiyi yakalayan ekipler, kimliklerini sorguladığı ve kaydı bulunmayan 15 yabancı uyruklu hakkında işlem yaptı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Adana'da 53 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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