Adana'da 540 öğrenci Filistinli çocuklar için uçurtma uçurdu - Son Dakika
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Adana'da 540 öğrenci Filistinli çocuklar için uçurtma uçurdu

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Adana'da İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Gazze'deki insani drama dikkati çekmek için düzenlediği etkinlikte 540 öğrenci uçurtma uçurup balon bıraktı. Etkinlikte öğrencilerin yüzlerine Türk ve Filistin bayrakları çizildi.

Adana'da öğrenciler, Filistinli çocuklara destek için düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliğinde uçurtma ve balonlarını gökyüzüyle buluşturdu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, Gazze'de yaşanan insani dram ve çocukların yaşadığı hak ihlallerine dikkati çekmek amacıyla organize ettiği etkinlik, ÇEAŞ Anadolu Lisesi'nin bahçesinde yapıldı.

Etkinliğe katılan 540 öğrenci, Filistin'deki çocuklar için hazırladıkları uçurtmaları uçurdu, gökyüzüne balonlar bıraktı.

Dans gösterisi sunulan etkinlikte, öğrencilerin yüzlerine Türk ve Filistin bayrakları çizildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, programdaki konuşmasında, "Bugün burada sadece renkli uçurtmaları gökyüzüne salmıyoruz, Gazze ve dünyanın dört bir yanında zorluklar içinde yaşayan evlatlarımızın sesi oluyor, onların umudunu rüzgara emanet ediyoruz." dedi.

Aras, öğrencilerin etkinlik sayesinde farkındalık kazanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, evrensel insani değerleri merkeze alarak sadece akademik açıdan değil ahlaki ve vicdani sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedefler. Bu anlayışla yetişen evlatlarımız, adalet ve merhamet bilinciyle dünyadaki tüm masumların yanında durmayı öğrenecek, geleceğin daha adil kılınmasında öncü rol oynayacaklardır."

Kaynak: AA
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