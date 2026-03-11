Adana'da 6 Gün Kaybolan Hatice Musabeyli Aranıyor - Son Dakika
Adana'da 6 Gün Kaybolan Hatice Musabeyli Aranıyor

11.03.2026 10:53
Hatice Musabeyli, hastaneye gideceğini söyleyerek evden çıktıktan sonra kayboldu. Ailesi endişeli.

ADANA'da, 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıkan evli ve 1 çocuk annesi Hatice Musabeyli'den (30) 6 gündür haber alınamıyor. Musabeyli'nin annesi Emine Rüstem (60), "Kızıma sesleniyorum; neredeysen çık gel, biz senin arkandayız. Ölüyse de sağ ise de haberini duymak istiyoruz. Hatice, neredeysen gel kızım" dedi.

Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 8 yaşında kız çocuğu annesi Hatice Musabeyli, 6 Mart sabahı 'Hastaneye gidiyorum' diyerek evden çıktı. Akşama kadar eve dönmeyen ve telefonuna ulaşılamayan Musabeyli için eşi Mustafa Musabeyli (54) kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde yeşil pardösüyle evden çıkan Musabeyli'nin kaybolmadan önceki son görüntüleri, bir evin ve iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İhbar üzerine polis ekipleri, Musabeyli'yi bulmak için çalışma başlattı.

'HABER ALAMADIK'

Kaybolduğu günden beri kardeşine ulaşamadıklarını aktaran ağabeyi Nedim Hacı Rüstem, "Kamera kayıtlarında mahalleden çıktığı görülüyor. Caddeye geldiğinde ise dolmuşa binmediğini öğreniyoruz. Kayıp başvurusunda bulunduk fakat kendisinden bir türlü haber alamadık. Ne ileri gitmiş ne sağa sola gitmiş; ne olduysa mahallede oldu. Şüphelendiğimiz bir durum yok, kimseyi de zan altında bırakmak istemem" dedi. Kardeşinin canından şüphe ettiğini bildiren Nedim Hacı Rüstem, "Kardeşime buradan sesleniyorum; eğer kendi isteğiyle bir yere gittiyse bana ulaşsın. Ben her türlü ona bakarım, destek olurum. Korkup beni aramaktan çekinmesin. Canından şüphe ediyoruz. Kendisi hayatta bizi habersiz bırakmazdı. Annemin kalp hastalığı var, hiçbir şey olmasa bile annemi arar, haber verirdi. Hiç haber vermemesi bizi zor duruma soktu, çaresiz durumdayız. 8 yaşındaki kızı perişan halde, annesini özlüyor, 'Annemi istiyorum' diyor. Gören, duyan olursa bizi haberdar etsin. Hangi durumdaysa bizlere ulaşsın, sağ olduğunu bilelim yeter" diye konuştu.

'ÖLÜ YA DA SAĞ ULAŞMAK İSTİYORUZ'

Musabeyli'nin annesi Emine Rüstem ise ağlayarak kızının bulunmasını istedi. Rüstem, "Sabah çıktıktan sonra her tarafa baktık. Hastaneye, dolmuşlara ve arkadaşlarına sorduk ancak hiçbir yerde kendisine ulaşamadık. Herkes bir tarafa yönlendirdi, nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızıma sesleniyorum; neredeysen çık gel, biz senin arkandayız. Ölüyse de sağ ise de haberini duymak istiyoruz. Sen biliyorsun, benim kalbim var. Hatice neredeysen gel kızım, bize haber et. Kızımı çok özledik. Kaç gündür ne halde olduğumuz belirsiz. Oruç tutamıyoruz, bizim yaşadığımızı kimse bilmez. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Kızıma sağ salim kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Güvenlik, Güncel, Adana, Son Dakika

