Adana'da 8 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak ve caddelerde yapılan denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Kontrollerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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