Adana'da 825 Kg Eroin Ele Geçirildi

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Adana'da kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 3 Aralık'ta gerçekleştirilen "Narkoçelik-50" operasyonu kapsamında bir tırda kahve kutularına gizlenmiş 825 kilogram eroinin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü Mehmet Emin Ç'nin (36) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 Aralık'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince "Narkoçelik-50" operasyonunun gerçekleştirildiğini, projeli dosya kapsamında 10 aydır takip edilen çalışmayla bir tır 825 kilogram eroinin, 1512 kahve kutusuna gizlenmiş olarak ele geçirildiğini ve bir şüphelinin gözaltına alındığını kaydetmişti.