 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Adana'da 85 metre internet kablosu çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 85 metre internet kablosu çalan zanlı yakalandı

Adana'da merkez Yüreğir ilçesinde iki farklı sokaktan çalınan 85 metre internet kablosu, güvenlik kamerası kaydı sayesinde tespit edilen zanlı tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kabloları keserek bölgeden uzaklaşan şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

Adana\'da 85 metre internet kablosu çalan zanlı yakalandı
30.01.2024 - 09:55,
Abone Ol

Adana'da farklı sokaklardan 85 metre internet kablosu çalan zanlı, güvenlik kamerası kaydından tespit edilerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 17 Ocak'ta merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan ve Çamlıbel mahallelerinde iki farklı sokaktan 85 metre internet kablosu çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheli Y.C'nin (39) kabloları keserek bölgeden uzaklaştığını belirledi.

Polis, adresini tespit ettiği Y.C'yi operasyonla gözaltına aldı.

Zanlının kablo çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Adana Yüregir, Adana, Güvenlik, Yakalama, Adana, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 85 metre internet kablosu çalan zanlı yakalandı - Son Dakika


10:22
Kerem Aktürkoğlu, ıslıklanmasına rağmen taraftarları kırmadı Kerem Aktürkoğlu, ıslıklanmasına rağmen taraftarları kırmadı
10:06
CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06
Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05
Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56
Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53
Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38
İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34
Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı

Son Dakika
10:22 Kerem Aktürkoğlu, ıslıklanmasına rağmen taraftarları kırmadı
10:06 CHP, Kadıköy'de Maçoğlu'nun karşısına Tülin Hadi'yi çıkarmaya hazırlanıyor
10:06 Sıfır otomobil aldı, 3 ay sonra kabusu başladı
10:05 Dün gecekini unutun! Benzine ve motorine bir kallavi zam daha
09:56 Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen bir ameliyat daha oldu
09:53 Aldatılan damadın intikam planı! Görüntüleri gören gelin düğün salonundan kaçtı
09:38 İspanya'da Ceset Çalan ve Satan Suç Örgütü Ortaya Çıkarıldı
09:34 Acun Ilıcalı'nın teklifi kabul edildi! Abdülkadir Ömür, Türkiye'den ayrıldı
08:54 Galatasaray, sol bek için Tagliafico ile görüşmelere başladı
08:55 İçişleri Bakanı 2023'te önlenen terör saldırılarını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 10:37:36. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da 85 metre internet kablosu çalan zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement