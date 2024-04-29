Adana'da açık kapıdan düşen kadının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Adana'da açık kapıdan düşen kadının cenazesi toprağa verildi

Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünün açık kapısından yola düşmesi sonucu yaşamını yitiren Hatice Sabahi'nin cenazesi, merkez Yüreğir ilçesi İsmailiye Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta defnedildi. Sabahi'nin yakınları cenaze töreninde büyük üzüntü yaşadı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

29.04.2024 11:57
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Adana'da seyir halindeki özel halk otobüsünün açık kapısından yola düşmesi sonucu yaşamını yitiren kadının cenazesi toprağa verildi.

Balcalı Mahallesi Güney Kampüs Yolu'nda 22 Nisan'da, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen 01 J 0364 plakalı otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan ve tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Hatice Sabahi'nin (75) cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

Sabahi'nin cenazesi merkez Yüreğir ilçesi İsmailiye Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine katılan Sabahi'nin yakınları üzüntü yaşadı.

Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktıktan sonra açık kapıdan düşen Sabahi hastaneye kaldırılmıştı. Sabahi, tedavi gördüğü hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirmişti. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Vedat K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Yolcunun düşmesi, araç içi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Adana, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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