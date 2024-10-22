Adana'da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Adana'da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Adana\'da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 Yaralı

S.A. adlı genç, anne ve anneannesini vurup babasını ağır yaraladı. Olayla ilgili adliyeye sevk edildi.

22.10.2024 18:39
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ADANA'da, uykudaki annesi Minteha Aydın (61) ve anneannesi Ülfet Köse'yi (80) tabancayla başından vurarak öldürüp, babası İlyas Aydın'ı (63) ise ağır yaraladığı öne sürülen S.A. (26) adliyeye sevk edildi.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahalle'sinde meydana geldi. Şizofreni tedavisi gördüğü ve ailesiyle zaman zaman tartışma yaşadığı öne sürülen S.A., iddiaya göre gece uykuda olan annesi Mintaha Aydın, babası İlyas Aydın ve anneannesi Ülfet Köse'nin başlarından tabanca ile vurdu. Daha sonra S.A., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, ailesinin silahla vurulduğunu ve yaralı olduklarını söyledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Minteha Aydın ile annesi Ülfet Köse'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan İlyas Aydın ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Evde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı bulan polis, S.A.'yı gözaltına aldı. Mintaha Aydın ve annesi Ülfet Köse'nin cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

'BEN YAPMADIM'

S.A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Akşam uyudum. Saat 04.00 sıralarında silah sesi duydum. İçeri girdiğimde kanlar içinde yatıyorlardı. Sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedim" dediği belirtildi. 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' gibi suçlardan 8 kaydının olduğu belirtilen S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilere, "Ben yapmadım. Onlar benim babam, annem ve ninem. Bana kim iftira attıysa, bu ispatlanacak. İftira atanlara gereken, gerektiği zaman yapılacak. Ben cezaevine girersem eğer" dedi. S.A., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Anıl ATAR – Kamera Yaşar SERİNTÜRK ADANA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adana'da Aile Katliamı: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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