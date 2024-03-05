Adana\'da Alacak Meselesi Yüzünden Tartışma: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Hapis İstemiyle Yargılanacak

OnePlus Ace 3V Özellikleri ve Çıkış Tarihi

OnePlus, orta segmente hitap eden Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alan ilk akıllı telefonu OnePlus Ace 3V'yi yakında tanıtacak. Cihaz, 1.5k çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan OLED bir panelle ve delikli ekran tasarımıyla gelecek. Ayrıca 5.500 mAh'lik bir batarya ve plastik çerçeve ile donatılacak. OnePlus Ace 3V'nin Nord 4'ün yeniden markalanmış sürümü olması bekleniyor ve tanıtımı birkaç ay içinde gerçekleşecek.