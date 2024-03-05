Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle tartıştığı kişiyi av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen sanığa "kasten öldürme" suçundan müebbet, zanlıyı kaçırmaya çalıştığı iddia edilen 2 arkadaşına da "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Bahçelievler Mahallesi'nde 14 Mayıs 2023'te alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğu iddia edilen Mahmut D'yi (26) öldürdüğü iddiasıyla 18 Mayıs 2023'te Şanlıurfa'da yakalanıp tutuklanan Hakan K. (27) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Hakan K. ile Mahmut D'nin alacak meselesi nedeniyle tartışma yaşadıkları anlatıldı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın yanında bulundurduğu av tüfeğiyle Mahmut D'yi öldürdüğü ve ardından olay yerinden kaçarak arkadaşları Ö.E. ve H.K. ile buluştuğu belirtildi.
Ö.E. ve H.K'nin sanık Hakan K'yi otomobil ile Şanlıurfa'ya kaçırdığı kaydedilen iddianamede, sanığın üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet, Ö.E. ve H.K'nin ise "suçluyu kayırma" suçundan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Alacak Meselesi Yüzünden Tartışma: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Hapis İstemiyle Yargılanacak - Son Dakika
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