Adana'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana\'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde pastane önünde oturan bir kişinin otomobilin çarpması sonucu öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazada tutuklanan sürücü hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, sürücünün alkollü ve uyuşturucu etkisinde olduğu belirtildi. Kazada hayatını kaybeden kişinin altında kalan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

11.06.2024 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde pastane önünde oturan 1 kişinin otomobilin çarpması sonucu öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kazayla ilgili tutuklanan sürücü hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, sanığın kaza sırasında "alkollü ve uyuşturucu etkisinde olduğu" belirtildi.

Kozan Bulvarı'nda 22 Kasım 2023'te pastane önünde oturan Emin Çopur'un (46) öldüğü, S.E'nin yaralandığı kazanın ardından tutuklanan otomobil sürücüsü T.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, T.A. idaresindeki otomobilin yönünü nedensiz olarak değiştirdiği, kaldırım üzerine çıkıp önce pastane önünde sandalyede oturan Emin Çopur ve S.E'ye, ardından kuruyemiş dükkanına çarparak durabildiği anlatıldı.

Kazada Emin Çopur'un hayatını kaybettiği, S.E'nin ise "basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde yaralandığı" bilgisi iddianamede yer aldı.

Sanığın asli kusurlu olduğu iddianamede belirtildi

İddianamede, bilirkişi raporuna da yer verilerek, sanığın Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine aykırı hareket ettiği kaydedildi.

Sanığın asli ve tam kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, şu ifadeler kullanıldı:

"Sürücü T.A'nın Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerine aykırı hareket ederek, (aracın hızını yol durumuna göre ayarlamamak, alkollü araç kullanmak, herhangi bir zorunluluk olmaksızın aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi) suretiyle asli ve tam kusurlu olduğu, sanığın kusurlu eylemi ile ölüm ve yaralanma arasında illiyet bulunduğu, olay sırasında 2,12 promil alkollü ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu, cihetle bilinçli hareket ettiğinin kabulü gerektiği anlaşıldığından eylemine uyan 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep olunur."

Tutuklu sanık T.A. gelecek günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaza

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı'nda 22 Kasım 2023'te T.A. idaresindeki 01 VF 150 plakalı otomobil önce pastane önünde oturan Emin Çopur'a (46) ve S.E'ye çarpmış, ardından Çopur'un sahibi olduğu kuruyemiş dükkanına girmişti.

Kazada Çopur, otomobilin altında kalarak yaşamını yitirmiş, yanındaki S.E. hafif yaralanmıştı. Sürücü T.A. kazanın ardından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Sarıçam, Hakim, Adana, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 07:08:55. #1.13#
SON DAKİKA: Adana'da Alkollü Sürücüden Ölümlü Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement