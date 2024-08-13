Güncel

İzlediği oyunlara özenen genç, çay bahçesinde katliama kalkıştı: Çok sayıda yaralı var

Adana'da anız yangını, orman yangınına dönüştü

ADANA - Adana'da anız yakımı sonrası ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıçam ilçesine bağlı Kargakekeç Mahallesi'ndeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına çevre ilçelerden de destek ekip göndererek helikopter ve uçak ile müdahaleye başladı. Çok sayıda personel ve arazöz de yangına kadaran müdahale ediyor. Ekiplerin, yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.