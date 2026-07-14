Adana'da Anne ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adana'da Anne ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti

Adana\'da Anne ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti
14.07.2026 12:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Makbule Topal ve oğlu Mehmet, otomobil kazasında yaşamlarını yitirdi, Kahramanmaraş'ta defnedildi.

ADANA'da eşinin aldığı otomobille deneme sürüşü yaparken sulama kanalına uçtuğu kazada yaşamını yitiren Makbule Topal (30) ile oğlu Mehmet Topal (13), memleketleri Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde dün sabah Makbule Topal'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla anne ve oğlunun kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule T. ile oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal'ın cenazeleri Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Karşıyaka Mahallesi Andırınlılar 1 Mezarlığı'na getirildi. Anne ve oğlun cenazesine ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve oğul için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal, mezarlıkta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Otomobil, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Anne ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler o anlar kamerada Yangına rağmen futbol oynamaya devam ettiler; o anlar kamerada
Sürü sahibi yıkıldı 150 hayvan aynı anda telef oldu Sürü sahibi yıkıldı! 150 hayvan aynı anda telef oldu
İmamoğlu’nun ’bilirkişi’ davası ertelendi İmamoğlu'nun 'bilirkişi' davası ertelendi
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: FETÖ gitti ama benzer yapılanmalara dikkat
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Survivor Lina’dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım Survivor Lina'dan peş peşe itiraflar: Çöpten yemek karıştırdım
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor

12:05
Bakan Gürlek’ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu
11:43
Nihat Kahveci gözaltına alındı
Nihat Kahveci gözaltına alındı
11:32
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
11:27
Bahçeli’den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
Bahçeli'den dikkat çeken çıkış: FETÖ tehdidi tamamen ortadan kalkmadı
10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
10:21
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
Ahbap soruşturmasında yeni operasyon! Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de şüpheliler arasında
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
07:36
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar Geri sayım başladı
Telefon piyasasında dengeleri değiştirecek karar! Geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 12:17:07. #7.13#
SON DAKİKA: Adana'da Anne ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.