Adana\'da Anne ve Oğul Kazada Hayatını Kaybetti

ADANA'da eşinin aldığı otomobille deneme sürüşü yaparken sulama kanalına uçtuğu kazada yaşamını yitiren Makbule Topal (30) ile oğlu Mehmet Topal (13), memleketleri Kahramanmaraş'ta yan yana toprağa verildi.

Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde dün sabah Makbule Topal'ın kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla anne ve oğlunun kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule T. ile oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal'ın cenazeleri Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Karşıyaka Mahallesi Andırınlılar 1 Mezarlığı'na getirildi. Anne ve oğlun cenazesine ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne ve oğul için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal, mezarlıkta gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.