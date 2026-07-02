Adana'da Apartman Yıkımı Davası: 5 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika
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Adana'da Apartman Yıkımı Davası: 5 Sanığa Hapis Cezası

02.07.2026 16:34
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Adana'da 2023 depreminde yaşamını yitiren 10 kişi için 5 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 10 kişinin hayatını kaybettiği 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un yıkılmasıyla ilgili davada tutuksuz 8 sanıktan 3'ü 15'er yıl, 2'si ise 6'şar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan ile taraf avukatları ve bazı müştekiler katıldı. Diğer sanıklar inşaat mühendisi Abdullah Yeldan, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ile mimar Fatoş Sakarya, büro personeli Abdullah Sancar, inşaat mühendisi Füsun Gamsız, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, dönemin Seyhan Belediyesi İskan Komisyonu ???????Üyesi Can Mustafa Eren ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin tekrar ettiği mütalaasında, dosya kapsamında toplanan tüm deliller ve Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden gelen bilirkişi raporu dikkate alınarak, sanıkların görevlerini gereği gibi yerine getirmeyerek 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremler neticesinde yıkılan binada 10 kişinin ölümüne neden olduklarını belirterek, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Sanıklardan Alim Erdoğan mütalaayı kabul etmediğini ve görev süresi boyunca o dönem geçerli olan mevzuata aykırı bir belgeye imza atmadığını ileri sürerek, "1991'de Seyhan Belediyesinde göreve başladım. Depremde yıkılan binada herhangi bir kusurum yoktur. Suçlamaları ve bilirkişi raporunu kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıkların avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduklarını iddia etti.

Müşteki avukatları ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tutuklu yargılama ve cezalandırılma istedi.

Mahkeme heyeti, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan sanıklar Abdullah Yeldan, Fatoş Sakarya ve Füsun Gamsız'ı 15'şer yıl hapse çarptırarak haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına, Alim Erdoğan ve Sitare Koçoğlu'nu da 6 yıl hapse çarptırarak haklarında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verip Abdullah Sancar, Halil Yılmaz ve Can Mustafa Eren'in ise beraatine hükmetti.

Binada 10 kişi yaşamını yitirmişti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremde 14 katlı Belük Apartmanı A Blok'un yıkılması sonucu 10 kişi hayatını kaybetmişti. Binanın inşaat mühendisi Abdullah Yeldan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Yıkımla ilgili daha sonra da dönemin 7 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle, ana davayla birleştirme talebiyle hazırlanan iddianame de Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Apartman Yıkımı Davası: 5 Sanığa Hapis Cezası - Son Dakika

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