Adana'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Vurarak Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Vurarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Adana\'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Vurarak Öldüren Kişi Tutuklandı

Adana'da bir tartışma sonrası arkadaşı Ayhan Moralı'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren Yusuf A. tutuklandı. Olay, 7 Şubat'ta Seyhan ilçesinde meydana geldi. Moralı, hastanede hayatını kaybederken, Yusuf A. polis tarafından yakalandı.

09.02.2025 09:52  Güncelleme: 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ADANA'da sokak ortasında tartıştığı arkadaşı Ayhan Moralı'yı (53), av tüfeğiyle vurarak öldüren Yusuf A. (62), tutuklandı.

Olay, 7 Şubat'ta Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi, Bakımyurdu Caddesi'nde meydana geldi. Sohbet etmek için bir araya gelen arkadaşlar Ayhan Moralı ile Yusuf A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Yusuf A., darbettiği Ayhan Moralı'ya otomobilinden aldığı pompalı tüfekle ateş açtı. Göğsünden vurulan Moralı kanlar içerisinde yere yığılırken, Yusuf A. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Ayhan Moralı hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Moralı doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yusuf A. ise bir sokak arasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Moralı'nın cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.

Gözaltına alınan Yusuf A., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yusuf A. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Seyhan, Güncel, Polis, Adana, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Vurarak Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:38 Öcalan’dan terör örgütüne mektup: PKK’yı ben kurdum, ben dağıtıyorum Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum
12:22 Afyonkarahisar’da tartışma yaratacak Burger King açılışı Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı
11:54 Keita Balde’den ses getirecek Wanda Nara itirafı Görüntü ortaya çıktı Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 13:15:09. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Vurarak Öldüren Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.