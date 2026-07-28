Adana'da Arkadaşını Yaralayan Sanığa 18 Yıl İstemli Dava - Son Dakika
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Adana'da Arkadaşını Yaralayan Sanığa 18 Yıl İstemli Dava

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Adana'da, arkadaşını yaralayan sanık hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, arkadaşını tabancayla ağır yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 8 Haziran 2025'te İ.Ç'nin (18) tabancayla ağır yaralanmasıyla ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan İsmail Ç. (23) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, arkadaş olan sanık ile müştekinin olay günü telefonda tartıştıkları belirtildi.

Tartışmanın ardından sanığın motosikletiyle İ.Ç'nin evine gittiği sırada yolda karşılaştığı müştekiye 5 el ateş ederek omuz ve bacağından yaraladığı ifade edildi.

İddianamede, olay yerinden motosikletiyle kaçan ve İ.Ç'yi öldürme kastıyla hareket eden sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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