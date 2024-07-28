Adana'da asayiş operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen asayiş operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçla mücadele kapsamında belirlenen bölgelerde çalışma yürüttü.
Güzelyalı, Toros ve Yurt mahallelerinde belirlenen iş yerleri ve ikametlerde arama yapan ekipler, 7 ruhsatsız tabanca, 91 fişek ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
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