Adana'da asayiş uygulamalarında 32 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta asayiş uygulamaları yaptı.
Faaliyetlerde ruhsatsız 6 tabanca, 4 tüfek, 6 şarjör, 50 fişek, 485 paket kaçak sigara, 262,91 gram uyuşturucu, 47 uyuşturucu hap ve 5 çalıntı araç ele geçirildi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 32 kişi yakalandı.
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