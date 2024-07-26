Adana'da asayiş uygulamalarında 37 kişi gözaltına alındı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, asayiş uygulamalarında, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 18-25 Temmuz'da asayiş uygulamaları yaptı.
Faaliyetlerde, ruhsatsız 12 tabanca, 6 tüfek, 12 şarjör, 46 fişek, 200 bin kaçak sigara, 287,73 gram uyuşturucu, 66 uyuşturucu hap ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 37 kişi yakalandı.
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