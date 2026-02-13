Adana'da Aşırı Yağışlar Su Baskınlarına Neden Oldu

ADANA'nın Feke ilçesinde etkili olan aşırı yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe genelinde gün boyu süren sağanak nedeniyle dereler taştı, mescit sular altında kaldı. Bazı bölgelerde su seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı.

İlçede yağıştan en çok etkilenen noktalardan biri Şahmuratlı Mahallesi oldu. Mahallede mescit olarak kullanılan bina ile halı saha, taşan dere suları nedeniyle sular altında kaldı. Çevrede su baskınları yaşanırken, vatandaşların kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştığı görüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin inceleme ve hasar tespit çalışmalarına başladığı bildirildi. Yetkililer, yağışların devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/ADANA,