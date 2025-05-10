Adana'da Atı Araca Bağlayana Ceza!

ADANA'nın Çukurova ilçesinde, bir atı otomobile bağlayarak trafikte ilerleyen sürücüye 1986 TL idari para cezası kesildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, at bağlanan otomobilin sürücü S.T. ile araçta bulunan A.Ç.'yi yakaladı. Trafik ekipleri tarafından S.T.'ye 1986 TL para cezası uygulanırken, her iki kişi de adliyeye sevk edildi. Sürücü S.T. ve yanındaki A.Ç. çıkarıldığı mahkemece hayvana eziyet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber : Serhat GÜLER - Kamera: ADANA,