Adana'da av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan zanlı tutuklandı

Adana\'da av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan ve onun erkek arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı. Zanlı, polis ekiplerine suç aleti silahla teslim oldu. Zanlı, ifadesinde pişman olduğunu belirtti. Yaralı kadının tedavisi ise devam ediyor.

31.05.2024 10:03
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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan, onun erkek arkadaşını da öldüren zanlı tutuklandı.

Av tüfeğiyle eski baldızı Deniz T'yi yaralayan, onun erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu da öldüren Murat K, Sarıçam ilçesi Baklalı Mahallesi'ndeki babaevinde, suç aleti silahla polis ekiplerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Murat K'nin ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, "İki çocuğum var. Keşke bu olay olmasaydı." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ağır yaralı Deniz T'nin, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

Atakent Mahallesi'nde 29 Mayıs'ta Murat K. (37), evine gelen eski eşi Sevil T'nin kız kardeşi Deniz T. (21) ve onun erkek arkadaşı Şahan Uğurlu'yu (30) av tüfeğiyle yaralayıp kaçmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Uğurlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Olay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da av tüfeğiyle eski baldızını yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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