Adana\'da Ayçiçekleri Tarlaları Sarıya Boyadı

Adana'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak güzel görüntü oluşturdu.

Kentte bazı çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.

İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sarıya bürünen bir ayçiçeği tarlası dronla görüntülendi.