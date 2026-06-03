Adana'da açan ayçiçekleri, tarlaları sarıya boyayarak güzel görüntü oluşturdu.
Kentte bazı çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve halk arasında "gündöndü" olarak bilinen ayçiçekleri sarı ve yeşilin tonlarıyla doğayı renklendirdi.
İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde sarıya bürünen bir ayçiçeği tarlası dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Ayçiçekleri Tarlaları Sarıya Boyadı - Son Dakika
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