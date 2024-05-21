Adana'da Babasını Öldüren Sanık ve Azmettiricilerine Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Babasını Öldüren Sanık ve Azmettiricilerine Hapis Cezası

Adana\'da Babasını Öldüren Sanık ve Azmettiricilerine Hapis Cezası

Adana'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ile azmettirici olduğu öne sürülen 2 ağabeyi ve kuzenine, 7 yıl 6 ay ila 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. Sanıklardan biri ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, diğerleri ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21.05.2024 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da babasını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık ile azmettirici olduğu öne sürülen 2 ağabeyi ve kuzenine, 7 yıl 6 ay ila 17 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.A. Alto (17), ağabeyleri Kemal Alto (24) ve Kadir Alto (26) ile kuzeni Emrullah Özdemir (27) katıldı.

Avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, eşiyle boşanma sürecindeki Mustafa Alto'nun merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde ikamet etmeye başladığı, bu süreçte oğullarıyla arasında anlaşmazlık yaşandığı belirtti.

Babalarının, 17 Mart 2022'de annelerinin kaldığı eve geldiğini öğrenen 3 kardeşin, kuzenlerini yanına alarak adrese gittiğini anlatan savcı, M.A. Alto'nun diğer sanıkların tahrikiyle babası Mustafa Alto'yu av tüfeğiyle ateş ederek öldürdüğünü ifade etti.

Savcı, mütalaasında, sanıklardan M.A. Alto'nun "üst soydan birine karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadir Alto, Kemal Alto ve Emrullah Özdemir'in ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

M.A. Alto, savunmasında, olaydan sonra pişmanlık duyduğu için teslim olduğunu belirterek, "Babam üzerime gelince ayağına doğru ateş ettim. Yaralama kastım bile yoktu." dedi.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamayı reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "üst soydan birine karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği M.A. Alto'nun cezasını, takdiri indirim maddeleri uygulayarak 11 yıl 8 aya indirdi.

Heyet, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan Kadir Alto'yu 17 yıl 6 ay, Kemal Alto'yu 9 yıl 5 ay 10 gün, Emrullah Özdemir'i de 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Emrullah Özdemir'in yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kaynak: AA

Adana, Suç, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Babasını Öldüren Sanık ve Azmettiricilerine Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:30 Küçük İbo’dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses’e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi Küçük İbo'dan kendisinin yanında olmayan İbrahim Tatlıses'e sitem: Manevi olarak destek olabilirdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
13:12 Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler Tartıştıkları sürücüye saldırmak için polisin gitmesini beklediler
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:42 Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci’nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi Eski eşini öldüren yazar Funda Demirci'nin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 15:39:27. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Babasını Öldüren Sanık ve Azmettiricilerine Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement