Adana'da Bacaya Gizlenmiş 15 Ruhsatsız Silah Bulundu - Son Dakika
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Adana'da Bacaya Gizlenmiş 15 Ruhsatsız Silah Bulundu

Adana\'da Bacaya Gizlenmiş 15 Ruhsatsız Silah Bulundu

Adana'da Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir evde gerçekleştirdikleri operasyonda bacaya gizlenmiş 15 ruhsatsız silah ele geçirdi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

06.06.2024 10:27
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Adana'da bir eve operasyon düzenleyen polis, bacaya gizlenmiş 15 ruhsatsız silah buldu, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir müstakil eve operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, bacaya gizlenmiş ruhsatsız 14 av tüfeği, 1 tabanca ile bu silahlara ait 104 mermi ve 213 kartuş ele geçirdi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili E.N. ve Y.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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