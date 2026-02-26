Adana'da Bağımlılıkla Mücadele için Yeni Merkez - Son Dakika
Adana'da Bağımlılıkla Mücadele için Yeni Merkez

Adana\'da Bağımlılıkla Mücadele için Yeni Merkez
26.02.2026 12:34
Restorasyonu tamamlanan tarihi konak, YEDAM olarak bağımlılara psikososyal destek sunacak.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde restore edilen tarihi konak, bağımlılıkla mücadele edenlere psikososyal destek sunulması için Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) olarak hizmet verecek.

Kentte 19. yüzyıl sonunda yapılan ve Geç Osmanlı Dönemi mimarisine sahip Ulucami Mahallesi'ndeki konak, restorasyonunun tamamlanmasının ardından Valilik tarafından Yeşilay Adana Şubesine tahsis edildi.

YEDAM olarak kullanılacak 3 katlı tarihi bina, 5 Mart'ta kapılarını açacak.

Klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı ve destek personelinin görev alacağı merkez, Döşeme Mahallesi'ndeki şubenin ardından Yeşilayın ikinci YEDAM'ı olacak.

Tarihi binada, tütün, alkol, madde, internet ve kumar bağımlılarına ücretsiz hizmet verilecek. Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlere mahremiyeti korunarak psikososyal destek sunulacak merkez, çeşitli atölye çalışmalarına da ev sahipliği yapacak.

Hem danışanlara hem ailelerine hizmet verilecek

Yeşilay Adana Şubesi Başkanı Yunus Emre Yıldırım, AA muhabirine, her türlü bağımlılıkla mücadele için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yeni şubeyle bu çalışmaların artacağını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Adana'da bulunan tek YEDAM, gelen talepler ve randevular neticesinde yoğun çalışıyor. Randevu süreleri iki haftayı geçmiş durumda. Bu konuda Valiliğimiz öncülüğünde ve paydaşların desteğiyle yaptığımız işbirlikleri neticesinde eski bir konağı Yeşilaya tahsis etmiş bulunuyoruz."

Yıldırım, ikinci şubenin, danışanlara daha iyi ve hızlı hizmet verilmesi için önemli olduğunu belirterek, "Amacımız hem randevu yoğunluğunu azaltmak hem de vatandaşlarımızdan beklediğimiz ilgi ve gayreti burada da üst seviyeye ulaştırmak. YEDAM'ın açılışında ilk olarak iki klinik psikoloğumuz, bir sosyal hizmet uzmanı ve bir halkla ilişkiler uzmanımız olacak. Burada danışanlara, bağımlılıkla ilgili sorunları olan bireyler ve ailelerine hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İkinci YEDAM'ın merkezi ve ulaşımı kolay bir bölgede yer aldığını belirten Yıldırım, "Bu merkez sayesinde hem danışanlarımızın görüşme sıklığını artıracak hem de sıfırdan başlamak isteyenler için fırsat sağlamış olacağız." dedi.

Kaynak: AA

