Adana\'da bahis kuponu üzerinden dolandırıcılık suçundan 3 sanığa hapis cezası

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Adana'da bahis kuponu üzerinden yüksek kazanç vaadiyle sosyal medyada tanıştıkları bir kişiyi 2 bin 550 lira dolandırdıkları iddia edilen 3 sanığa 7 yıl 6'şar ay hapis ve 9 bin 540'ar lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Ö.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar M.S. ve L.K. ile taraf avukatları ise mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, sanıkların "Aydın Nar" adlı sahte sosyal medya hesabı üzerinden irtibata geçtikleri M.K'ye bahis kuponu üzerinden yüksek kazanç elde etme vaadinde bulunduklarını ve müştekinin ilk olarak M.S'nin banka hesabına kupon parası olarak 300 lira yatırdığını belirtti.

Savcı, ayrıca sanıkların sanal bahisten müşteki M.K'ye 97 bin lira kazandığını gösterir sahte bir belge gönderdiğini, müştekinin hesabına para gelmediğini belirtmesi üzerine M.S. ve L.K'nin müştekiyi Ö.G'ye yönlendirdiğine işaret etti. Ö.G'nin de müştekiye hesapta bloke bulunduğunu bildirerek bir süre beklemesi gerektiğini söyleyip sonrasında irtibatını kestiğini aktaran savcı, sanıkların yardımlaşarak "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar müşteki M.K'yi dolandırmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki M.K'nin avukatı ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti de "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanıklar Ö.G, M.S. ve L.K'yi 7 yıl 6'şar ay hapis ve 9 bin 540'ar lira adli para cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.