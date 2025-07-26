Adana'da Bakkal Dolandırıcılığı İddiası

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, gıda ticaretinden elde edilen geliri bölüşme vaadiyle bazı vatandaşları dolandırıp kaçtığı öne sürülen bakkal dükkanı sahibinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İddiaya göre, Dağlıoğlu Mahallesi'nde bakkal işleten S.E, bazı müşterilerine gıda ticaretinin gelirini bölüşme bahanesiyle ortaklık teklif etti.

Şüpheli, teklifi kabul eden kişilerin kredi kartları, nakit parası ve ziynet eşyalarını topladı.

Daha sonra iş yerini kapatan S.E'ye ulaşamayan vatandaşlar, polis merkezine gidip dolandırıldıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının hafif ticari aracına binip mahalleden uzaklaşması bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Kredi kartımı alıp alışveriş yapacağını ve limiti yükselteceğini söyledi"

Şikayetçi olanlardan Mahmut Dinler (58), AA muhabirine, şüpheliyle uzun yıllardır tanıştıklarını söyledi.

Mahallede esnaflık yaptığı için herkesin S.E'ye güvendiğini dile getiren Dinler, şöyle konuştu:

"Kredi kartımı alıp alışveriş yapacağını ve limiti yükselteceğini söyledi. Kimse duruma inanamıyor. Nerede olduğunu biz de bilmiyoruz. Akrabalarına dostlarına gidiyoruz, 'Bizi de dolandırdı' diyorlar. Benim ve çocuklarımın 2 milyon 300 bin liralık zararı var. Gidip şikayette bulundum. Kendisinden davacı ve şikayetçiyim."

Dilber Bulut (39) da şüpheliye kredi kartını verdiğini anlatarak, "Kartım 5 ay kendisinde kaldı, 6'ncı ay istedim ama 'Yağ ve şeker alıp paranı ve kartını vereceğim' dedi. Karşılığında bir şey istemediğimi söyleyip kartımı geri istedim. Kartın limiti 1 milyon 50 bin lira, 350 bin lira da nakit verdim." dedi.