Adana\'da baraj gölü havzasında yüzey temizliği yapıldı

Adana'nın Karaisalı ilçesindeki baraj gölü havzasında yüzey temizliği yapıldı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Sualtı Arama Kurtarma Timi, Çatalan Mahallesi'ndeki havzayı inceledi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı çalışmada, baraj gölünde yüzey temizliği gerçekleştirildi.
Bölgeyi atıklardan arındıran ekipler, sudaki balıkçı ağlarını topladı.
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