Adana'da Baraj Gölüne Düşen Otomobildeki Aile Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adana'da Baraj Gölüne Düşen Otomobildeki Aile Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri yıkarak Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü görüntülerde yer aldı. Kazada hayatını kaybeden ailenin cenazeleri Kozan ilçesinde düzenlenen törenin ardından defnedildi.

22.07.2024 22:07
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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, köprüden baraj gölüne düşen otomobildeki çift ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Veysel Aydoğmuş idaresindeki 01 JG 944 plakalı otomobilin dün sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere çarpmasının ardından Seyhan Baraj Gölü'ne düştüğü kazanın güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Otomobil sürücüsü Veysel Aydoğmuş, eşi Emine ve çocukları Batuhan ile Mete Aydoğmuş'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntülerde, otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yolda zikzak çizmesi ve ardından bariyerleri yıkarak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi yer aldı.

Olay

Veysel Aydoğmuş'un kullandığı 01 JG 944 plakalı otomobil, dün Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Ekiplerin çalışması sonucu ilk olarak Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine, daha sonra suyun altında bulunan araçta ise Veysel ve Emine Aydoğmuş çifti ile 13 yaşındaki oğulları Mete'nin naaşlarına ulaşılmıştı. Pikniğe gittikleri öğrenilen ailenin cenazeleri Kozan ilçesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti.

Kaynak: AA

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