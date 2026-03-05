Adana\'da Baraka Yangını

ADANA'da bir baraka alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Çevredeki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir barakada çıktı. Barakadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edil. Yangının sardığı barakadaki alevler, çevredeki ağaçlara da sıçradı. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan barakaya tazyikli suyla müdahale etti. Ekiplerin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. İtfaiye ekibi, barakayı kullanılmaz hale getiren yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.