Adana'da Barda Çıkan Kavgada Bir Kişinin Öldürülmesi Davası Sonuçlandı - Son Dakika
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Adana'da Barda Çıkan Kavgada Bir Kişinin Öldürülmesi Davası Sonuçlandı

Adana'da bir barda çıkan kavgada bir kişi tabancayla vurularak öldürülmüş, 4 sanık yargılanmıştır. Davada, 3 sanık 18'er yıl hapse çarptırılmış, bir sanık ise beraat etmiştir. Ayrıca, sanıklardan ikisi ruhsatsız silah bulundurmaktan 1'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.

22.07.2024 12:59
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Adana'da barda çıkan kavgada bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 sanığın yargılandığı davada, 3 sanık 18'er yıl hapse çarptırıldı, bir sanık ise beraat etti. Sanıklardan ikisi ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan 1'er yıl hapse mahkum edildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Eyüp Yıldızoğlu, Murtaza Caner Şirin, tutuksuz sanıklar Faruk Şahin ve Osman Sonar ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden sanıklar Eyüp Yıldızoğlu, Murtaza Caner Şirin ile Faruk Şahin'in, üzerlerine atılı "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması, sanık Osman Sonar'ın ise mahkumiyetine yeter kanıt elde edilemediğinden "delil yetersizliğinden" beraatine karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık Eyüp Yıldızoğlu, olay günü maktul İsmail Ceylan'ın, kendilerine "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diye küfrettiğini öne sürerek, şöyle devam etti:

"Faruk Şahin yakasından tutup, 'Küfretmeni gerektirecek bir şey yok' dedi. Bir anda silah sesi duydum. Arkadaşın belindeki silahı aldım, havaya doğru iki el ateş edecektim. Sekip başkasına gelir diye korkup yere doğru ateş ettim. Murtaza ise yakın mesafeden maktule 4-5 kere ateş etti. İkimizden başka olayda silah kullanan olmadı. Tüm bildiklerim bunlardan ibarettir. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim."

Diğer sanık Murtaza Caner Şirin ise İsmail Ceylan'ın hakaret ettiğini ve elini beline götürdüğünü iddia ederek, "Ben de onu durdurmak için bir el yere ateş ettim. Aramızda aniden çekişme oldu, kendisi silahı elimden almaya çalıştı. Ben de hedef gözetmeden yere doğru ateş etmeye devam ettim. Kesinlikle öldürme kastım yoktu. Keşke bu olay yaşanmasaydı. Maktulü tanımıyordum, küfredince ateş ettim. Öldürmemi gerektirecek herhangi bir husumetim yoktu." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar Faruk Şahin ile Osman Sonar da suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Eyüp Yıldızoğlu, Murtaza Caner Şirin ve Faruk Şahin'i "kasten öldürme" suçundan önce müebbet hapse çarptırıp ardından eylemlerini haksız tahrik altında gerçekleştirdikleri gerekçesiyle 18'er yıla indirdi.

Heyet ayrıca sanıklardan Eyüp Yıldızoğlu ve Murtaza Caner Şirin'i "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz sanık Osman Sonar'ın ise "delil yetersizliğinden" beraatine karar veren mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Olay

Kuruköprü Mahallesi'nde 14 Aralık 2022'de, barda müşteri olarak bulunan İsmail Ceylan, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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